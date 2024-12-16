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Giriş Tarihi: 16.12.2024

Suriyeli ailelerin dönüşü sürüyor: Kalbimizin yarısı Türkiye’de kaldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Suriyeli ailelerin dönüşü sürüyor: Kalbimizin yarısı Türkiye’de kaldı
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçerek ülkelerine dönüyor. Suriye'nin Hama kentinden, 11 yıl önce eşi Seymen Alband (28) ile Hatay'a gelen Ahmet Elbarudi (30), şimdi ülkesi Suriye'ye Türkiye'de doğan 2'si kız 3 çocuğuyla birlikte dönmenin sevincini yaşadı. Elbarudi, "11 yıl önce eşimle birlikte sevdiklerimizi bırakıp, bize kucak açan ikinci vatanımız Türkiye'ye geldik. Şimdi ise Türkiye'de dünyaya gelen üç yavrum ile birlikte memleketimize dönüyoruz. Türkiye'yi unutmak mümkün değil. Kalbimizin bir yarısı Türkiye'de" diye konuştu. -
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Suriyeli ailelerin dönüşü sürüyor: Kalbimizin yarısı Türkiye’de kaldı
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