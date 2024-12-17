Ahmet Özer soruşturmasında 11 tutuklama

Terör örgütü PKK'ya üyelik suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturması derinleşiyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile yoğun telefon trafiği bulunan ve örgüte hizmet sağlayan şüpheliler tespit edilmişti. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini vurguladı.