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Giriş Tarihi: 19.12.2024

Erdoğan Macron’la görüştü

ANKARA
Erdoğan Macron’la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini belirtti.
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Erdoğan Macron’la görüştü
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