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Giriş Tarihi: 22.12.2024

CHP’li yönetici çeteden tutuklandı

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı. Akbulut’un haraç toplayan “Daltonlar” çetesiyle bağlantılı olduğu, çetenin kullandığı silahları Akbulut’tan temin ettiği belirlendi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
CHP’li yönetici çeteden tutuklandı
Antalya Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen işyeri kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Kurşunlama olayının şüphelilerinin A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olduğu tespit edildi.
Operasyonda 7 şüpheli tutuklanırken, villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli K.B.K.'nın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Döşemealtı ilçesindeki villanın şüphelilere kiralanmasını sağlayan ve örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı.
Çeteye tabanca ve şarjörleri getiren iki erkeğin takibi sonrasında ise güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, saha ve istihbarat çalışmaları yürütüldü.

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CHP’li yönetici çeteden tutuklandı
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