İhanetin maliyeti 120 milyar dolar

FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki yapılanmasıyla düzenlediği 17-25 Aralık kumpası, Türkiye ekonomisini çökertmeyi ve hükümeti devirmeyi amaçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonların Türkiye'ye 120 milyar dolar maliyet getirdiğini açıkladı. Operasyonlar sonrası dolar kuru 1.94'ten 2.15'e yükselirken, BİST 100 endeksi 93 bin seviyesinden 67 bine geriledi. Devlet borçlanma faizleri ise yüzde 4.61'den yüzde 12'ye çıktı. Bu süreçte ekonomik kriz ve kaos hedefleyen FETÖ'nün hain planları boşa çıkarıldı.CEMİL BARLAS (A Haber): 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, FETÖ'nün kendini deşifre ettiği ilk önemli eylem olarak tarihe geçti. 2013 yılında hükümeti hedef alan sözde yolsuzluk soruşturmalarıyla başlayan bu süreç, FETÖ'nün polis ve yargı içindeki gizli yapılanmasını ortaya çıkardı. Bu nedenle 17-25 Aralık, yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda örgütün gerçek yüzünün açığa çıktığı bir dönüm noktasıdır.EKREM KIZILTAŞ (Medya Derneği Başkanı): 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve üst düzey MİT yetkililerinin ifadeye çağrılması, sıradan bir olay gibi görünebilirdi. Ancak, Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin verdiği mücadelenin bilincinde olanlar, bu olayın yaklaşan büyük fırtınanın habercisi olduğunu anlamışlardı. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede, Sabah, Takvim, A Haber ve ATV gibi Turkuvaz Medya grubu kuruluşlarının üstlendiği amiral gemisi rolü, tarihi bir önem taşıyor.