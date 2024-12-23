BTK çalışanı mahrem imama 22.5 yıl hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütü 'askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan raporda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) teknik uzman olarak görev yapan Hüseyin Avni Y. hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Hüseyin Avni Y.'nin askeri personel ve mahrem imamlarla ardışık aramaları bulunduğu tespit edildi.İddianamede, hakkında tanık beyanları bulunan Hüseyin Avni Y.'nin ankesörbüfe telefonlarından askeri öğrenci, personel ve mahrem imamlar ile ardışık olarak arandığı kaydedildi. Öte yandan Hüseyin Avni Y'nin, 'öğrenci' olarak adlandırılan askeri personellerin bağlı olduğu mahrem imam olduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.