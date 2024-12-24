Hakan Aysal, İstanbul'dan tatil için Fethiye'ye götürdüğü 7 aylık eşi Semra Aysal'ı Kelebekler Vadisi'nde iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Aysal, genç kadını 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için uçurumdan attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Bölge İdare Mahkemesi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Taş ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adına karara itiraz etti. Savcı Taş itirazında, ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan, 'Kuşkudan sanık yararlanır' ilkesi uyarınca sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesi olduğunu belirtti. "Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz" diyen savcı, cezanın kanıtların bir kısmına dayanılarak ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiğini iddia etti.Savcı, Yargıtay'ın onamasının kaldırılmasını, Bölge İdare Mahkemesi kararının da bozulmasını istedi. İtirazı kabul edilmezse dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesini de talep etti. Bu durumda ise son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Semra Aysal'ın ailesinin avukatı Mehmet Kerem Özgen ise savcının talebi doğrultusunda bir karar çıkarsa itiraz edeceklerini söyledi.