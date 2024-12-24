On binlerce üniversiteliye yarı zamanlı iş desteği

AK Parti, seçim beyannamesinde gençlere verdiği önemli bir sözü daha yerine getiriyor. Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşacağı projenin detayları şöyle: Üniversite öğrencilerine yarı zamanlı istihdam imkânı sağlanacak. İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek. Zaman içinde istihdam edilen gençlerin sayısı artırılacak. Gençler, kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin dersleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. İstihdam süresi 10 ay olacak. Aylık 10-12 bin liralık bir ücret ödenmesi planlanıyor. Proje ilerleyen dönemde kadın ve dezavantajlı diğer grupları da kapsayacak şekilde genişletilecek.