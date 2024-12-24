Savcı, istinafa taşıdığı itiraz kararından feragat etmiş

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda işadamı Selim Dağbaşı'nın ortak olduğu şirketin, örgüte ait 'Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na 2011 ile 2014 yılları arasında yüksek miktarda bağış yaptığı saptandı. Dağbaşı ve şirket ortakları, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.Mahkeme skandal bir karara imza atarak Dağbaşı ile annesini beraat ettirdi. Savcı, beraat kararlarına itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak bir süre sonra Cumhuriyet Savcısı örneğine rastlanmayacak şekilde yaptığı itirazdan feragat etti. Böylece Dağbaşı hakkında verilen beraat kararı da kesinleşmiş oldu.