Haberler Gündem Haberleri Gri kategoride aranan FETÖ’cü çift yakalandı
Giriş Tarihi: 25.12.2024

Gri kategoride aranan FETÖ’cü çift yakalandı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Gri kategoride aranan FETÖ’cü çift yakalandı
İstanbul'da emniyet güçlerinin Arnavutköy'de düzenlediği operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nce verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gri kategoride aranan FETÖ’cü çift yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA