Gri kategoride aranan FETÖ’cü çift yakalandı

İstanbul'da emniyet güçlerinin Arnavutköy'de düzenlediği operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nce verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.