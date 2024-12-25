Mühimmat fabrikasında patlama: 11 ölü, 7 yaralı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde bulunan, hisse çoğunluğunun ve yönetiminin Çek Cumhuriyeti merkezli CSG'de olduğu ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait fabrikada, dün sabah saat 08.25'te patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın ve çökme nedeniyle, 08.00 vardiyasına gelen işçilerden Elif Özgür (19), Tuğba Demir (21), Seçil Çapa (24), Selin Karanlıkoğlu (27), Özlem Özçakır (33), Seda Akın (35), Tuba Sert (41), Müberra Sönmez (45), Enes Kırmızı (28), Muhammet Ergin (34) ve Çetin Karamüftüoğlu (38) hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın yaşandığı fabrikada mühimmat, sivil patlayıcı, av ve spor fişeği, ses fişeği ve travmatik fişek üretimi yapılıyordu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Balıkesir'e gelerek incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Patlamanın nedenini bilmiyoruz ama şiddetinin ne kadar büyük olduğu görülüyor. Maalesef, 8'i kadın 3'ü erkek 11 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 7 de yaralımız var. 5'i hastanede tedavi görüyor. Hayati tehlikeleri yok. Sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Sabotaj ihtimali yok. Henüz sebebini bilmiyoruz. Konusunda uzman bilirkişi heyeti oluşturuldu. Mülkiye başmüfettişinden oluşan heyet gelecek. Çıkan raporla ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

SABOTAJ YOK, TEKNİK ARIZA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Çökme, sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında oldu. Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştu. Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Yaralıların durumu iyi. Patlama teknik sebeple meydana geldi, herhangi bir sabotaj ihtimali yok. Savcılarımız olay yerinde. Bakanlıklarımız da müfettiş görevlendirdi" dedi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve bir başsavcı vekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş, nedenini belirlemek amacıyla da aralarında kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisinin de bulunduğu alında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise patlamadan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sağlandığını açıkladı.



SON 30 YILDAKI 5'İNCİ KAZA

KIRIKKALE Mühimmat Fabrikası'nda 3 Temmuz 1997'de meydana gelen patlamada 4 kişi ölürken 40 binin üzerinde konut zarar gördü.

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de, Türk Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı'nda, el bombalarının depolandığı cephanelikte meydana gelen patlamada 25 asker şehit olurken 4 asker yaralandı.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2018'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 asker şehit olurken 25 asker de yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 10 Haziran 2023'te, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.



MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun" açıklaması yaptı.



İKİ ÜRETİM ALANI DAHA FAZLA KAYBI ÖNLEDİ

Mühimmat fabrikasında, olası kazaların önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla kapsül üretiminin 2 ayrı bölümde yapıldığı öğrenildi. Bu önlemin alınması, daha fazla kaybın yaşanmasını önledi.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TAM

Fabrikada üretim sorumlusu olarak çalışırken 5 yıl önce emekli olan, patlamada yaşamını yitirenlerden vardiya sorumlusu Muhammet Ergin'in (34) yakını Ali İhsan Elmacı, "Neden kaynaklandığını bilemeyiz. Tesise 'yıldırım düştü' diyorlar ama yıldırıma karşı Faraday kafesiyle kaplıydı. Güvenlik önlemleri aşırı derecede sık olan bir bölümdü. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağlantılı çalışıyor. Çalışma başladığında bütün tesis aynı anda çalışıyor. Teker teker çalışma imkânı yok" dedi.