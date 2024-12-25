Suriye ve Lübnan için yoğun diplomasi

Başkan Erdoğan dün Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti. Külliye'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ayrıca doğum günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla tebrik ederek başarı ve sağlık diledi. Aliyev de gösterdiği ilgi ve doğum günü tebriği için Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan, Azerbaycan'ın Gelişen 8 Ülke Teşkilatı'na (D-8) üye olması nedeniyle kutlarken Aliyev de bu konuda Türkiye'nin desteği için teşekkürlerini belirtti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaydedilen olumlu gelişme memnuniyetle not edilirken Suriye'nin sosyal ve ekonomik kalkınması için ortak çaba gösterilmesi üzerinde mutabakata varıldı. Liderler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirerek işbirliği ve gelecekteki temasları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ve bölgesel güvenlik konuları da ele alındı.