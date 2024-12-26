MİT’ten PKK/KCK’ya nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Irak/Gara bölgesindeki sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi. Fırat Serihan'ın 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı saldırı planlamalarında yer aldığı ve bu eylemleri bizzat yönettiği tespit edildi. Örgüt içinde önemli bir konumda bulunan Serihan, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde eylem arayışında olan teröristlere silah ve mühimmat tedarik etmekle görevlendirilmişti. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın hazırlıklarını adım adım takip etti ve operasyon için en uygun zamanı belirledi. Irak/Gara'da güvenlik güçlerimize yönelik yeni bir saldırı planlayan Serihan ve beraberindeki teröristler, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. 2010'da örgütün kırsal kadrolarına katılan Serihan, 2014'te Suriye'nin Serekani bölgesinde, 2018'den itibaren ise Irak/ Gara bölgesinde sözde genel cephane sorumlusu olarak örgütte kritik bir rol üstlendi. Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki harekât bölgelerinde 21 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.