Üç büyükelçiden Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. El-Advani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve El-Advani'yi ayrı ayrı kabul etti. ANKARA





BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.