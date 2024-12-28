İşçisini cuma namazına gitti diye kovan firmaya ceza

Konya'da cuma namazına gittiği gerekçesiyle işçisi Mehmet Yetkin'in (42) iş akdini fesheden firmaya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından 141 bin 934 lira idari para cezası verildi.Mehmet Yetkin, 2020'nin Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Yetkin, 2021 yılının Temmuz ayında cuma namazı için işyerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü işyerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, iş akdi feshedildi. Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Konya 1. İş Mahkemesi, 'Din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır' diyerek Yetkin'i haklı bulup işe iadesine karar verdi. Konya 2. İş Mahkemesi de emsal bir karar vererek, firmanın İş Kanunu'nun 5. Maddesi'ndeki eşit davranma ilkesine aykırı davrandığı gerekçesiyle firmayı 7 bin 160 TL 'ayrımcılık' tazminatı ödemeye mahkûm etmişti.Kararın istinaf mahkemesince kesinleşmesi üzerine Mehmet Yetkin, 'ayrımcılık' yönünden değerlendirme yapılması amacıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. Dosyayı inceleyen kurum, 'din temelinde ayrımcılık' yasağının ihlal edildiğine karar vererek, firmaya üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi. Mehmet Yetkin kararın tüm çalışanlar için emsal ve yol gösterici olduğunu ifade etti.