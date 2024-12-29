DEM heyeti İmralı’ya gitti

DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile bir araya geldi. İmralı'ya deniz yoluyla geçişin sağlandığı Mudanya ve Gemlik'te de tedbirler alındı. DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, milletvekilleri Önder ile Buldan'ın teröristbaşı Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine dair açıklamanın bugün yapılacağı duyuruldu. Öte yandan, bir süre önce de DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirmişti.