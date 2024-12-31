İmralı’ya giden sırrı Süreyya Önder: Eski süreçlerden çok daha ümitliyim

DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in 28 Aralık'ta gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün lağvedilmesine ilişkin "Hazırım" vurgusu siyaseti hareketlendirdi. Ziyaret sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada, yılbaşından sonra bundan sonraki sürece ilişkin tüm partilerle tek tek görüşüleceği açıklandı. İmralı ziyaretine ilişkin MHP adına ilk değerlendirmeyi yapan isim ise Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya oldu. Karakaya, Devlet Bahçeli'nin kısa süre içerisinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirtti. DEM Partili Pervin Buldan ise 2015'te yaşananların herkes için bir ders olduğunu vurgulayarak, "Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Bu topraklara illaki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz" dedi. İmralı ziyaretini değerlendiren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "İletişim kanallarımız açık. Başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Ziyaret yapıldığı takdirde daha detaylı bir görüşme olursa, bunu partimizin yetkili kurullarında görüşüp kamuoyuna tavrımızı detaylı bir şekilde açıklarız" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇOK UMUTLUYUM'

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ise A Haber'e yaptığı açıklamada "Eski süreçlere göre çok daha umutluyum. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız' ifadesini kullandı.



'TERÖR DEMOKRATİK SİYASETİ ZEHİRLİYOR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Partililerin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu mesajları verdi: "Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık. Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu da biliyorsunuz. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor. Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor. Terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ediyoruz. Türkiye'nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz. Hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz." Zübeyde YALÇIN-ŞANLIURFA