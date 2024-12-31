Türk askerini miniklerin ördüğü atkılar saracak

Kırşehir'den Suriye'deki Türk askerine ve jandarmaya sıcacık destek. Kırşehir'de Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, kendi elleriyle ördükleri atkıları, yazdıkları mektuplarla birlikte Suriye'de görev yapan Türk askerine ve jandarma personeline gönderdi. Öğrencilerden bazıları duygularını şu cümlelerle ifade etti: "Kırşehir'den fedakâr abilerimize ve ablalarımıza selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Sizler ailelerinizden uzakta, zor şartlar altında, soğuk havalarda görev yapıyorsunuz. Ördüğümüz atkıları ısınmanız için hediye olarak gönderiyoruz. Sizleri çok seviyoruz."