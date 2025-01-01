Deprem konutlarında 2025 final yılı olacak

Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde eşine az rastlanır bir seferberlik yürütülüyor. Hâlihazırda 11 ilde, 174 ayrı alanda ve 3 bin 461 şantiyede eş zamanlı çalışmalar sürüyor. 7/24 esasıyla devam eden inşaatlarda toplam 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis alın teri döküyor.

SÖZLER TUTULUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugüne kadar 201 bin 688 konut ve işyerinin yapımını tamamladı. 201 bininci yapının anahtar teslim töreni, bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ihalesi tamamlanan bağımsız bölüm sayısı ise 391 bin 741'e yükseldi. 2 hafta içerisinde geriye kalan tüm ihale süreçleri de tamamlanacak, inşaatı başlamamış hiçbir yapı kalmayacak.

İL İL ZİYARET

Temmuz ayında yeniden bakanlığa atanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bölgeyi karış karış gezmeye ve incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Kurum, 6 aylık süreçte yalnızca Hatay'ı 5 kez ziyaret ederek çalışmaları koordine etti. Deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerde sık sık vatandaşlarla da sohbet eden Kurum, 2025 yılı sonunda tüm depremzedelerin konutlarına gireceğini, tüm esnafın da dükkânlarına kavuşacağını özellikle vurguluyor.

EN ÇOK KONUT HATAY'DA

11 ilde gece gündüz mesaiye devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı sonunda deprem bölgesinde toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimatını yapmayı ve tüm çalışmaları sonlandırmayı hedefliyor. Bu yapılardan 416 bin 960'ını ise deprem konutları oluşturacak. Bölgede en çok konut yapılacak il Hatay olacak. Yıl sonu itibarıyla tüm çalışmalar tamamlandığında Hatay'da 146 bin, Malatya'da 66 bin, Kahramanmaraş'ta ise 62 bin yeni ve güvenli konut, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.