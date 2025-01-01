Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. 2025'e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır" ifadelerini kullandı. 2024'te uluslararası diplomaside ve toplumsal projelerde dikkat çeken bir yıl geçiren Emine Erdoğan, Gazze'de barışın tesisi ve Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere çevre, kadın ve çocuk hakları alanlarında yoğun çalışmalar yürüttü. BM Genel Kurulu ve COP29 toplantılarında aktif rol alarak, 40'tan fazla lider eşi ve uluslararası üst düzey temsilci ile görüştü. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak sıfır atık projelerini dünya gündemine taşıdı ve 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesine öncülük etti. Sıfır Atık, kasımda Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda da (COP29) ön plana çıkan projelerden biri oldu.