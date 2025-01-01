Dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba; İyi Partili Turhan Çömez, Mehmet Mustafa Gürban; DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti Milletvekilleri Sümeyye Boz Çakı, Gülderen Varli, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Mehmet Zeki İrmez, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ferit Şenyaşar, Öznur Bartin; TİP Milletvekili Ahmet Şık ile Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu. Tezkereler, Meclis Başkanlığı'nca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.