Emanet edilen her cana evladınız gibi sahip çıkın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Niğde'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki toplantıda, bakanlığa bağlı engelli, kadın, çocuk ve yaşlı bakım kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Göktaş, Niğde'de yaşanan ve bazı medya kuruluşlarına yansıyan görüntülere dikkati çekerek, kuruluş yöneticilerine, "Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın" uyarısını yaptı. Kurumlarda kalan kişilere hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Göktaş, "Habersiz saha denetimleri yapın. Hiçbir detayı atlamayın. Devletin şefkatli, merhametli elini bize emanet edilen her bir kişiye gösterin. Kuruluşlarımıza vatandaşlarımız güveniyor, bu güveni zedelememeye dikkat edin. Kurumlardan gelen en ufak ihmali, en ufak ihbarı ciddiye alın. Her bir ihbara ve uyarıya aynı hassasiyetle yaklaşın. Bir kuruluşumuzda bir olumsuzluk varsa kim olursa olsun gerekeni yaparız" dedi.