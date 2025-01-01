Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Türkiye Yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajında, "Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz" dedi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ: "Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kaydettik ve bu çalışmalar yeni yılda daha da hızlanacak. Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesi, 2025 hedeflerimize ulaşacağımızın güçlü bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın refah kaybını telafi etmek, alım gücünü artırmak ve daha iyi bir yaşam standardı sunmak için gerekli politikalara ağırlık vermeye devam edeceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere, fahiş fiyatlarla milletimizin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan geçmişte Türkiye'ye ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum."

HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ: "Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde, terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlılıkla adımlar atacağız. Bu süreçte, ülkemizin önünde yeni bir yol açacak çalışmaları suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayışla yürütmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ancak gerektiğinde, devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz." Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Güler'in telefonu vasıtasıyla Mehmetçiğe hitap eden Erdoğan, "Karada, denizde, havada sahip olduğu kabiliyetlerle dosta güven düşmana korku veren ordumuz, milletimizin iftihar kaynağıdır. Yeni miladi yılın, yurt içinde ve dışında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. İHA ve SİHA'ların sadece Türkiye'nin değil, 50'den fazla dost ülkenin semalarını koruduğunu da aktaran Erdoğan, Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nın, vatan savunmasında insansız sistemlere verilen önemin sembolü olduğunu belirtti.