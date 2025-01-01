Taşeron işçilerden iş güvencesi çağrısı

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihale ile işlettiği kent genelindeki tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini yapan taşeron işçilerin sözleşmeleri sona erdi. İhaleyi alan Eseray Temizlik Şirketi çatısı altında çalışan taşeron işçiler güvenceli çalışma hakkı ve geçinebilecekleri bir maaş talebiyle eylem gerçekleştirdi. Üzerinde 'Taşerona hayır. Güvenceli çalışmak istiyoruz' yazılı pankart açan işçiler Konak Vapur İskelesinden Başkan Cemil Tugay'ın makamının da yer aldığı Hisarönündeki Egemenlik evi önüne kadar yürüdü. Sık sık slogan atan işçiler burada yaptıkları açıklamada Başkan Tugay'dan güvenceli iş talebinde bulundu. Grup adına açıklamayı okuyan Doğukan Bayar, "Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini ve bakımını yapan taşeron işçileriz. Sözde taşeronun yasaklandığı kamu hizmeti üreten bir kurumda yıllardır taşeron olarak çalışıyoruz. Maaşımız asgari ücret, güvencemiz yok. Her yıl girdiçıktı yapılarak kıdem tazminatı hakkımız da gaspediliyor. Yıllardır bizlere iş güvencesi sözü veren yöneticiler, koltuğa oturduğunda bizleri unutuyor. Genel başkanlar karşılıklı olarak ahkâm kesiyor. Biri 22 bin 104 liraya 'Hayırlı olsun', diğeri 'Benim belediyemde en düşük maaş 30 bin olacak' diyor. Ancak biz işçiler 22 bin 104 liraya sıcak-soğuk fark etmeksizin, günün 16 saati çalışarak hizmet üretiyoruz. Bu maaşları da günü gününe alamıyoruz. Maaşlarımızı sorduğumuzda, 'Belediyeden para gelmedi' deniyor ama işi aksatmamamız için bize uygulanan baskı ve mobbing diz boyu oluyor" dedi.