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Giriş Tarihi: 1.1.2025

Yılın son gününde Darülaceze’ye ziyaret

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Yılın son gününde Darülaceze’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ni ziyaret etti. Bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlıların istek ve taleplerini dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Darülaceze'nin çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Öte yandan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek yeni yıllarını kutladı. Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti. Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

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Yılın son gününde Darülaceze’ye ziyaret
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