MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Turgay Komutanlığı'nda görevli komandolar, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Askerle yeni yıla saatler kala bölgede arazi aramatarama faaliyetlerinde bulundu.