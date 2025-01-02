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Giriş Tarihi: 2.1.2025

‘Yeni yılda da gönlümüz deprem bölgesinde olacak’

‘Yeni yılda da gönlümüz deprem bölgesinde olacak’
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız" ifadesini kullandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Milletimiz devletini ata bildi, baba bildi. Biz de milletimizin hizmetkarı olduk. Yuvası devletine emanet olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük, ekmek teknelerini bereketlendirdik. Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız."
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‘Yeni yılda da gönlümüz deprem bölgesinde olacak’
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