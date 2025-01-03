MSB: 1 haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyi dahil son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, MSB'nin, tüm birlik ve kurumlarıyla proaktif savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda, milli güvenliği ve çıkarları teminat altında tutmaya, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara artan ölçüde katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. Aktürk, şöyle konuştu: "Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında, Suriye'nin kuzeyinde 1579 terörist, Irak'ın kuzeyinde ise 1491 terörist olmak üzere toplam 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, yıl boyunca toplam 107 terörist teslim olmuştur. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir."