AK Parti-DEM görüşmesi pazartesi gerçekleşecek

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti heyetinin Meclis turu, pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet, pazartesi günü DEM Partililer ile bir araya gelecek. 28 Aralık'ta İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti, bundan sonraki yol haritasına ilişkin siyasi partileri ziyaret etmeyi sürdürüyor. İlk olarak perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet, pazartesi günü ise AK Parti ile istişarelere devam edecek. AK Parti adına görüşmeye Grup Başkanı Abdullah Güler yapacak. Merakla beklenen görüşme saat 13.30'da başlayacak. DEM Parti aynı gün, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek.