Başkan Tugay’a genel müdür dayanmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işler yine karıştı. Başkan seçildikten sonra belediyenin çeşitli kademelerinde görev yapan çok sayıda bürokratı görevden alan Cemil Tugay belediye iştiraki İzelman'da 2 kez genel müdür değişikliğine gitti. CHP Gaziemir eski ilçe başkanı Umut Tekin'den sonra yerine gelen Erdem Sevinç de gitti. Sevinç'in yerine vekaleten genel müdür yardımcısı Yılmaz Mede getirildi. Daha önce bankacılık sektöründe çalıştığı öğrenilen Sevinç, İzelman'a geçtiğimiz haziran ayında genel müdür olarak atanmıştı.