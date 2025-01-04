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Giriş Tarihi: 4.1.2025

CHP’li belediyenin kapı önüne koyduğu işçiler eylemde

Muhalefetin 6’lı masayla organikleşen kayıkçı kavgası belediyelerde de sürdü. İyi Parti’den istifa ederek geçtiği CHP’de Uzunköprü Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ediz Martin, selefi olan CHP’li eski başkanın kadrolarını temizledi. O işçiler oturma eylemine başladı

Ali Can ZERAY
CHP’li belediyenin kapı önüne koyduğu işçiler eylemde

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ediz Martin, 14 işçinin sözleşmesini feshederek işten çıkardı. İşten çıkarılan işçiler, Uzunköprü Belediye Başkanlık binasının da bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi önünde çadır kurarak oturma eylemi başlattı. Sendika üyelerinin de destek verdiği eylemde işçilerin haksız yere işten çıkarıldığı belirtildi.

25 İŞÇİ DAHA ÇIKARILACAK
Uzunköprü Belediyesi'nden işçi çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken önümüzdeki günlerde 25 işçinin daha çıkarılacağı iddia edildi. İyi Parti'den istifa ederek CHP'ye geçen Martin, başkanlık koltuğuna oturduğu 31 Mart seçiminden bu yana CHP'li selefinin istihdam ettiği toplam 20 işçiyi işten çıkardı. İşçiler, işe dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

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CHP’li belediyenin kapı önüne koyduğu işçiler eylemde
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