Tarihi İsfahani Mescidi yeniden ibadete açıldı

Ankara'da Selçuklu ve Osmanlı mimarisine özgü detayları barındıran İsfahani Mescidi restorasyon sonrası ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tamamlanan restorasyon sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbe okudu, cuma namazını kıldırdı.

"Müminin hayatında umutsuzluğa yer yoktur" başlıklı cuma hutbesinde Allah'ın insanlığa gönderdiği bütün peygamberlerin, en ağır imtihanlar karşısında bile ümidini yitirmediğini hatırlatan Erbaş, "Bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz.

Aile, iş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysaki derdimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim" ifadelerini kullandı. Cuma namazının kılınmasının ardından İsfahani Mescidi'nin açılışı sebebiyle kurdele kesimi yapıldı. Burada dua eden Erbaş, mescidin hayırlı olması temennisinde bulundu.