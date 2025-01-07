Aile hekimliğinde tedavi daha kolay

Aile hekimleri Türkiye genelinde iş bırakma eylemine başlarken, Sağlık Bakanlığı vatandaşlara nefes aldıracak bir düzenlemeye gitti. Aile hekimliğinde dijital dönem resmen başladı. Hastaneler ile aile hekimlikleri arasında dijital entegrasyonu sağlayan ve 1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan düzenleme vatandaşa şu kolaylıkları sunuyor:

TETKİKLER DOĞRUDAN: Sistem sayesinde aile hekimleri röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

EKSTRA KAYDA GEREK YOK: Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek. Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından, özel bir kod üreterek hastası ile paylaşacak. Bu işlem esnasında hastalar için hastanelerde ayrıca muayene girişi yapılmayacak, hastanedeki hekimler tarafından tekrar tetkik isteminde bulunulmayacak.

3 GÜN GEÇERLİ: Hasta, mamografi ve ultrason hariç, istem tarihinden itibaren en geç 3 işgünü hastaneye müracaat etmezse ilgili kod geçersiz olacak.

MUAYENE İÇİN EK KONTENJAN: Aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden alabildiği muayene randevularına ek olarak yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu. Bu hastaların ikinci ve üçüncü basamak (devlet ve üniversite hastaneleri) muayenelerinde MHRS'den randevu alan hastaya uygulanan işlem basamakları uygulanacak.

SEVK VE HEKİM NOTU OLUŞTURABİLECEK: Aile hekimleri, kendisine kayıtlı hastasını muayene veya değerlendirmesi sonucunda hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek. Oluşturulan not bilgisi ise hastanedeki hekimler tarafından görülebilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastaları veya doğrudan hastaneye başvuran hastaları değerlendirdikten sonra sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden aile hekimine geri bildirim notu yazabilecek. Aile hekimleri ise bu geri bildirim notlarını kendi sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyebilecek.