34 milyonun yardımına koştular

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezleri yardım talep eden hastalara veya yaralılara hızlı şekilde ulaşabilmek amacıyla hizmet veriyor. Acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlar birden çok numara yerine tek bir numarayı tuşluyor. Çağrı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabiliyor. Buna göre, geçen yıl 103 milyon çağrı yanıtlandı. 34 milyon vakaya müdahale edildi. 43 milyon vakada da kurumlar arasında koordinasyon sağlandı. Engelsiz 112 uygulamasıyla engelli vatandaşların 5 bin 862 acil çağrısı işaret diliyle yanıtlandı. Engelsiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) uygulamasıyla 1126 işaret dilinde başvuru alındı.