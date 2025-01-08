Hedef terör ve şiddetin bitmesi, meselenin çözülmesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Soruları yanıtlayın Güler'in mesajları şöyle:

OLUMLU ZEMİNDE YÜRÜYOR: (DEM Parti ile görüşme) Meselenin çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün (önceki gün) dinlediğimiz arkadaşların da (DEM Partililer) bu samimi, olumlu havaya katkı sağlama niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz.

HEDEF MESELENİN ÇÖZÜLMESİ: Hedef, Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarında olduğu gibi 2025 yılındı tamamen Türkiye'nin terörden, şiddetten kurtulması, başında büyük bir bela, sorun olarak duran bu meselenin çözülmesi.

AYAK BAĞI OLAN OLAYLARI ÇÖZMELİYİZ: Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır. Trump ile birlikte birçok değişik olacaktır. Bugüne kadar ayak bağı olan olayların da bir şekilde çözülüyor olması önemli.

GENEL AF YOK: (Genel af, umut hakkı, teröristbaşının ev hapsine çıkacağı iddialarının hatırlatılması üzerine) Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok. Bizim daha üstte toplumsal barışı değiştirici, dönüştürücü bir duruma getirmemiz lazım. Sadece 'Bir kişi var, bununla ilgili bir infaz düzenlemesi yapalım, buna bağlayalım' gibi bir şey çok basit olur.

TAKVİM YOK, BENZERLİK YOK: (Silah bırakma sürecinin takvimi var mı sorusu üzerine) Bunu bir takvime bağlamak doğru değil. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok. O günün şartları, özelliği, durumu bugüne taşıdığımda hiç birbiriyle benzer durum yok. Bölgesel denklemlerde çok büyük kriz alanının oluşacağı, dünyanın belki birkaç yılında, farklı küresel mücadelelerin çok daha yıkıcı hale gelebileceği bir dönemden bahsediyoruz. Toplumsal iç barışımızı muhafaza edip bu duruma hazırlanmak gerekiyor.

ANAYASA'YA BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL: (Sürecin Cumhurbaşkanı'nın adaylığı için başlatıldığı iddiaları) Hiç bağlı değil. Yani buna bağlamak doğru değil. Ülkemizin geleceğine dair çok önemli meseleleri alıp illa bir şeye bağlamak. Ben doğru bulmuyorum bunu.



CUMHURBAŞKANI'NA BİLGİ VERECEĞİZ

DEM Parti'den randevu talebi AK Parti grubuna geldi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettik. Heyetimizi kendisi belirledi. Görüşmeye ilişkin bir ön bilgi verdik Sayın Cumhurbaşkanı'mıza. Görüşmemizin içeriğine ilişkin detayları da arz edeceğiz.