Iğdır’da 199 çalışanın işe iadesine karar verildi

Iğdır Belediyesi'nde çalışırken kendilerine gelen SMS ile işten çıkarılan 202 işçinin İş Mahkemesi'ne açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, 199 işçinin göreve iadesine karar verirken, 3 işçinin ise dava açması için gerekli olan 6 aylık hizmetleri olmadığı için taleplerini reddetti. Duruşma sonrası adliye çıkışı açıklama yapan Avukat Baki Demirhan, "Bundan sonraki süreçte Iğdır Belediye Başkanlığı istinaf yoluyla itiraz edecektir. İtiraz sonrası istinafta davanın lehimize bitmesi durumunda işe iadeyle ilgili gerekli süreci başlatacağız.

Belediyenin işe almama durumunda mahkeme tazminat miktarlarını da tespit etti. İşe alınmaması durumunda tazminatların tahsili için icraya başvuracağız" diye konuştu. Iğdır Belediyesi önünde 8 Temmuz'dan beri eylemde olan işçilerden Sevtap Aras, çok mutlu olduklarını belirterek, yaklaşık 6 ay süren hukuk mücadelesi sonucu davalarının sonuçlandığını ve işe dönüşlerinin kabul edildiğini söyledi. DHA