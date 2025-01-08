Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de düzenlenecek Mavi Vatan-2025 Tatbikatı başladı. 10 gün sürecek tatbikatta 90 gemi ve 50 hava aracı yer alacak.

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 7-16 Ocak tarihlerinde icra edilecek olan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda başladı. 10 gün sürecek tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alıyor.

Bugün hazırlık faaliyetleri sonrası yarın Aksaz Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü icra edilecek. 10-11 Ocak'ta ise liman ziyaretleri, 12-13 Ocak'ta da fiili silah eğitimleri yapılacak. 14-16 Ocak arasını kapsayan son safha bölümde ise çok tehditli ortamda harekât faaliyetleri icra edilecek.

Toplam 20 bin personelin görev alacağı tatbikata CH-47 helikopterleri, taarruz uçakları, ihbar ve kontrol uçağı, 6 sahil güvenlik botu da iştirak edecek. Barbaros Sınıfı Fırkateyn, TCG Oruçreis, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'na iştirak edecek.

TÜRK DONANMASI, DENİZ AŞIRI ÜLKELERDE DE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye'nin denizcilik gücü sadece bölgesel denizlerde değil, deniz aşırı üslerle de kendini gösteriyor. Libya, Katar ve Somali gibi stratejik bölgelerde kurulan üsler, Türkiye'nin küresel ölçekte etkili bir güç olma hedefini destekliyor. Libya açıklarında yürütülen enerji arama faaliyetleri ve hidrokarbon rezervlerine erişim çalışmaları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji hedeflerinin bir parçasını oluşturuyor.