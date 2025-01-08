Yapay zekâ 64 bin saldırıyı engelledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. USOM'un 2013 yılından bu yana toplamda 424 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğinin ve bu bağlantılara erişimin engellediğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (SOME) tarafından 424 bin 156 adet zararlı internet adresine son bir haftada toplam 282 milyon 33 bin erişim isteği engellendi" dedi.

7 GÜN 24 SAAT KORUYORUZ

Bakan Uraloğlu, USOM tarafından geliştirilen yapay zekâ teknolojisi ile vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 64 bin 115 alan adına erişim engeli getirdiklerini vurguladı. Uraloğlu, USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığının altını çizdi. USOM koordinasyonunda kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'lerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "2024 yılında yaptığımız taramalarda 15 bin 330 siber güvenlik açıklığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik" dedi.