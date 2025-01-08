Yıldırım’da atıklar paraya dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 'Paratık Yıldırım' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda her gün 1 mahallede hizmet veren 'Mobil Atık Toplama Aracı' ile atıklar geri dönüşüm ile değerlendirilirken vatandaşların da ev ekonomisine katkı sağlandı. Belediyeden yapılan açıklamada, 14 bin 300 kg kâğıt, 194 kg metal, bin 143 kg cam, bin 644 kg bitkisel atık yağ, 2 bin 234 kg plastik atığın geri dönüşüme kazandırıldığı belirtildi. Proje kapsamında ekipler, atık türüne ve ağırlığına göre vatandaşlara verdiği kartlara puan yüklüyor. Atıklarını getiren bin 766 vatandaşa ise şimdiye kadar 71 bin TL'lik bakiye yüklendi. İlçe sakinleri hesaplarına yüklenen bakiye ile ilçedeki anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yaparak aile ekonomisine katkı sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'sıfır atık' kampanyası kapsamında projelere imza attıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Uygulama ile atıklar paraya dönüşüyor. Böylece hem hemşehrilerimiz hem de doğa kazanıyor" dedi. Vatandaşlar, 'Mobil Atık Toplama Aracı'nın hangi gün hangi mahallede olacağını 'Paratık Yıldırım' mobil uygulaması ve belediye sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor.