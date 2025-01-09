Firari Yargıtay Üyesi İsmail Köse tutuklandı

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, düzenlenen operasyonla Bursa'da örgütün hücre evinde yakalandı. Ankara'ya getirilen Köse, emniyetteki işlemelerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Köse, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İsmail Köse'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün gizli haberleşme yöntemiyle mahrem imamlar tarafından ardışık arandığı öğrenildi. Yargıtay Üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen Köse, 9 yıldır aranıyordu. Köse, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'yi örgütle tanıştıran isim olarak biliniyor.