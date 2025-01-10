Bağcılar’ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Yasin Yıldız, 30 oyla yeni başkan oldu. Görevi Özdemir'den törenle devralan Yıldız, "Bugünden itibaren, ilçemizde yaşayan her bir kardeşimin huzur ve mutluluğunu esas alarak çalışacağımıza söz veriyorum. İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinin başkanlığını yapmak büyük bir sorumluluk. Abdullah Başkanımla 20 yıldır siyasi bir yürüyüşüm var. Birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz" diye konuştu. Barış SAVAŞ / SABAH