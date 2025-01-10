Bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi

Muğla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan TCG Salihreis fırkateyninde bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftadaki operasyonlarda 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Tuğamiral Aktürk, 2024 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının Irak'ın kuzeyinde 1519, Suriye'nin kuzeyinde de 1645 olmak üzere toplamda 3 bin 164'e ulaştığını söyledi. Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içerisinde de terör örgütünden kaçan 4 terörist daha hudut karakollarına teslim olduğunu ifade etti.Aktürk, hudutlarda, yılbaşından bugüne kadar; yasadışı yollarla geçmeye çalışan, 7'si terör örgütü mensubu 108 kişinin yakalandığını aktararak 939 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini belirtti.