CHP’li belediye, işçilerin hem ekmeğiyle hem onuruyla oynadı

Bursa'da 31 Mart seçimlerini kazandıktan hemen sonra Büyükşehir Belediyesi'ni eş, dost ve akrabalarıyla dolduran CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, geride kalan 9 ayda yaklaşık 250 işçiyi ekmeğinden etti. Bu işçilerden biri olan engelli personel Bülent Gültepe, eline aldığı bir bidon benzinle belediye binası önüne gidip, uğradığı büyük haksızlık karşısında kendisini yakmaya kalkıştı. Belediye iştiraki TARIM A.Ş. tarafından geçen ay işten çıkarılan Bülent Gültepe de dahil toplam 20 işçinin, SGK'nın 46'ncı maddesine istinaden, yani "hırsızlık" koduyla kapının önüne konulduğu ortaya çıktı.

TELEFON MESAJIYLA

Engelli Bülent Gültepe'nin de aralarında bulunduğu 20 TARIM A.Ş. çalışanı, bu durumu, işsiz kaldıktan günler sonra cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. SGK tarafından otomatik olarak gönderilen mesajlarda, "4-A kapsamındaki sigortalılığınız, 46'ncı madde nedeniyle 25.12.2024 tarihli işten ayrılış bildiriminiz, işveren tarafından yapılmıştır" denildi. SGK'nın 46'ncı maddesi, "İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması" anlamına geliyor. Bu kodla işten çıkarılan işçiler, işsizlik maaşından ve SGK haklarından da yararlanamıyor.

POLİS ENGELLEDİ

İşten çıkarıldığının ertesi günü, elinde bir bidon benzinle Büyükşehir Belediyesi binası önüne gelen evli ve iki çocuk babası Bülent Gültepe, "Bebeğimin bezini bile alamıyorum. Bir babanın evladına bile faydası yoksa ne işe yarar" diyerek isyan edip kendini yakmaya kalkıştı. Gültepe, son anda polisler tarafından engellendi.