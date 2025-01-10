Firari FETÖ’cü Yargıtay üyesi Köse tutuklandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında firari eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, Bursa'da yakalanarak tutuklandı. Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, düzenlenen operasyonla Bursa'da örgütün hücre evinde yakalandı. Ankara'ya getirilen Köse, emniyetteki işlemelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Köse, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İsmail Köse'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün gizli haberleşme yöntemiyle mahrem imamlar tarafından ardışık arandığı öğrenildi.