İşçilerin zaferi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan yaklaşık 25 bin işçinin maaşlarını zamanında yatırmaması nedeniyle belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın başlattığı ve kenti kilitleyen 2 günlük iş bırakma eylemi DİSK Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın devreye girmesiyle sona erdi. Sendika yönetimi önceki gece işçilerin cep telefonlarına attığı SMS mesajı ile eylemin sona erdiğini açıkladı.

MAAŞLAR BUGÜN YATACAK

Açıklamada "Değerli İzenerji ve İzelman Emekçileri; 2 gündür vermiş olduğumuz mücadelemiz sonucunda ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın işveren ile yapmış olduğu görüşme üzerine işverenin Bölge Temsilcimiz Memiş Sarı'yı arayarak maaşlarımızın perşembe günü gün içerisinde yetiştirilememesi durumunda en geç kesin olmak kaydıyla cuma günü hesaplarımıza geçeceği tarafımıza bildirilmiştir. Bu süreçte emeğine, ekmeğine ve mücadelesine sahip çıkan İzelman ve İzenerji emekçilerine 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube Yönetim Kurulları ve işyeri temsilcileri olarak teşekkür ediyoruz. Eylemimiz an itibarıyla sona ermiştir" denildi. Sendikanın iş bırakma eylemini sonlandırması ile kentte yaşayan milyonlarca kişi de rahat bir nefes almış oldu. Sendikanın eylemine destek veren ESHOT şoförleri önceki gün sabah saat 06.00 ile 07.00 saatleri arasında sefere çıkmamış, sabah işine gitmek için evden çıkan on binlerce kişi duraklarda yığılmalara neden olmuştu.