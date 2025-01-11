Eşbaşkanlara terör operasyonu

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı. Akdeniz Belediyesi'nde arama yapan polis ekipleri, binanın önü ve çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

O İSİMLERİN SABIKALARI KABARIK

Gözaltına alınan Nuriye Arslan'ın 2016 yılında örgüt üyesi olmak, örgüt adına suç işlemek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasından tutuklandığı, 7 ay tutuklu kaldığı ortaya çıkmıştı. Daha önce de, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/ KCK'ya operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen o dönemdeki HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 61 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında, 'İstiklal Marşı okumak zorunda değilim' sözleriyle ülke gündemine oturan Nuriye Arslan'ın 2016 yılı 24 Aralık'ta örgüt üyesi olmak, örgüt adına suç işlemek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasından tutuklandığı, 7 ay tutuklu kaldığı ve yargılanmasına devam edildiği ortaya çıkmıştı.