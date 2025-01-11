Mavi Vatan 2025 İsrail’i rahatsız etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreniyle tamamlandı. 7-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen tatbikata, 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katılıyor.

'TÜRKİYE GÜÇLENİYOR'

Diğer taraftan önceki gün Yunanistan basınında geniş yer bulan tatbikat, İsrail basınında da yankı buldu.

İsrael Hayom gazetesinde "Doğu Akdeniz'i Türk denizine dönüştürme isteği" değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımlara ilişkin gazete "NATO'daki Batı Avrupalı müttefiklerinin aksine Türkiye'nin ordusu güçlendi" denildi.

Türkiye'nin geçen sene Altay tanklarının seri üretimine başladığını belirten gazete, "700 modern ana muharebe tankı ve son yirmi yılda kısmen ya da tamamen yenilenen 1500 eski tankı bulunan Türkiye, Almanya ve Fransa'da daha fazla güce sahip" ifadesinde bulundu. Gazete, TCG Anadolu'nun geçen yıl suya indirildiğini söylerken "En önemlisi" olarak bahsettiği Türkiye'nin ilk uçak gemisi MUGEM'e dikkat çekti.

Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesi de Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Yazıda Suriye'de değişen dengelere vurgu yapılarak "Türkiye'nin 2025'e Ortadoğu'da güçlü bir konumda başladığı değerlendirmesi" dikkat çekti.