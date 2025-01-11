Silah bırakmaktan başka çareleri yok

İstanbul Halkalı'da 2010 yılında askeri personeli taşıyan servis otobüsüne teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Başçavuş Duran Bayram'ın (33) Kayseri'de yaşayan babası emekli cezaevi müdürü Hüseyin Bayram, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışını SABAH'a değerlendirdi. Bir şehit babası olarak süreci desteklediğini belirten Hüseyin Bayram, "Devletin demir yumruğu zaten 41 yıldır terörü eziyor ancak yine de bitmiyor. Bir de devletin şefkat elini uzatmakla bir şey kaybetmeyiz" dedi. Türkiye'nin yıllardır PKK görünümü altında aslında ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya ile mücadele ettiğini belirten şehit babası Hüseyin Bayram, "Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın düşüncelerine katılıyorum. ABD, İngiltere ve Almanya güneyde İsrail'in güvenliği için Kürdistan devleti kurma peşindeler. Bunun için de yıllardır PKK ve YPG'yi kullanıyorlar. Yıllardır onlara taviz vermeyen Bahçeli'nin İmralı çıkışı aslında bu işin altında kıvrak bir zekâ olduğunu gösteriyor. Eğer bu iş başarılır ve PKK silah bırakırsa Türkiye ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya dörtlü çetesinin hem oyunlarını bozacak hem de sırtlarını yere getirmiş olacak" dedi.

DESTEK GÖREMEYECEK

Mersin Silifke'de cezaevi müdürlüğü yaptığı sırada yaşadığı bir olayı da anlatan şehit babası Hüseyin Bayram, "Ben Türkiye'nin 12 şehrinde cezaevi müdürlüğü yaptım. Silifke'de görev yaptığım sırada teröristler idareyle görüşmeye tek başlarına gelmezlerdi. En az 3 kişi gelirlerdi. Buradaki amaç, teröristin istihbarat vermesini önlemekmiş. Ancak teröristlerden biri dişinin ağrıdığını söyleyerek revire çıkmak istiyor. Oradaki görevliye gizlice benimle görüşmek istediğini söylüyor. Hemen yanına gittim. Aslında dişi ağrımıyormuş. Benimle görüşmek için bu yöntemi bulmuş. O terörist bana 'İki evladımı PKK dağa kaçıracak. Lütfen MİT'e söyle çocuklarımı kurtarsın' dedi. Bunun üzerine hemen durumu emniyete bildirdim. O teröristin çocukları kurtarıldı. PKK dağa kaçıramadı. Bu şunu gösteriyor, aslında örgüt içindeki kişilerin çoğu da mağdur durumda. Zorla kaçırılıp hayatları söndürülüyor. Artık Kürt halkı bunların kimlerin maşası olduğunu daha iyi görecek ve örgüt o eski desteği göremeyecek" dedi.