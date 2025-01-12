Havacılıkta milli radar dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın test süreçlerini başarıyla tamamladığını, yakında hizmete alınacağını duyurdu. Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı Mode-S SSR (MGR) ile ilgili açıklamalarda bulundu.MGR sisteminin kesin kabulünü 2024 Aralık'ta yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı yakınlarındaki Gaffur Baba Tepesi'ne ilk radar yerleşkesinin kurulduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarı olan MGR'nin kullanıma alınmasından önce başlatılan süreklilik testlerini başarıyla geçtiğini belirten Uraloğlu, "Bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz" dedi.MGR sisteminin Türk hava sahasının yoğun hava trafiğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Uraloğlu, "Radarımız hava trafik kontrolörlerimizin kullandığı hava trafik yönetim yazılımları ile entegre bir şekilde çalışarak hava trafik kontrol hizmetlerinde verimliliği artıracak. MGR ülkemizin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesi kapsamında bir milat olacak" ifadelerini kullandı.MGR ile ekonomiye önemli bir katkı sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, Türkiye'nin sivil gözetim radarı üreten ülke olmakla kalmayıp ihraç eden ülke olacağını vurguladı. MGR'nin sivil ve askeri hava trafiğinin tespitine yönelik ICAO ve Eurocontrol standartlarına uygun olarak tasarlandığını ve iki gözetim sisteminden oluştuğunu kaydeden Uraloğlu, "Birincil gözetim sistemi farklı hava koşullarında gelişmiş tutarlı radar sinyal işleme tekniklerini kullanarak 112 kilometreye kadar, ikincil gözetim sistemi ise 370 kilometreye kadar bir alanda aynı anda bin hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebilecek" dedi.MGR'yi Türkiye geneline yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamının yerli ve milli teknolojilerle izlenebileceğinin altını çizdi.