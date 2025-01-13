9 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'taki operasyonlarda 9 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.